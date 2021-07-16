https://racurs.ua/2899-cena-covid-vakcinacii-novye-pobochnye-effekty-komu-vakciny-ne-podhodyat.html

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На днях Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) обновил список возможных побочных эффектов COVID-вакцин. Речь идет о четырех вакцинах, одобренных для применения в ЕС, — Comirnaty (от Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) и Janssen (Johnson&Johnson).

Pfizer и Moderna: возможны заболевания сердца, но проблема может быть серьезнее

Европейский регулятор заявил о связи между введением вакцин Pfizer и Moderna и поствакцинальными миокардитами (воспаление сердечной мышцы), а также перикардитами (воспаление ткани, окружающей сердце). Оба препарата относятся к мРНК-вакцинам (упрощенно говоря, мРНК — молекула, которая учит клетки нашего организма производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа). Одна из этих вакцин — Comirnaty используется в Украине.

Замечу, что указанные побочные эффекты встречаются в очень редких случаях. После введения 177 млн доз вакцины Pfizer (на 31 мая 2021 года) в ЕС было выявлено 145 случаев миокардита и 138 — перикардита. После 20 млн доз прививок препаратом Moderna — по 19 случаев обоих заболеваний сердца. То есть частота примерно одна и та же — один случай миокардита и перикардита на миллион доз. Проблемы с сердцем чаще всего возникали в течение двух недель после вакцинации, чаще после второй дозы и преимущественно у молодых мужчин (зарегистрировано пять летальных исходов).

Ввиду новых данных Комитет по безопасности европейского регулятора рекомендовал включить миокардит и перикардит в список возможных побочных эффектов в инструкции к вакцинам Comirnaty и Spikevax, а также повысить осведомленность среди медицинских работников и людей, планирующих прививаться этими препаратами.

Миокардит и перикардит — воспалительные заболевания сердца. Миокардит — воспаление сердечной мышцы, вызывающее боль в груди, тахикардию, сердечную аритмию и/или сердечную недостаточность. Заболевание чаще настигает молодых мужчин, чем женщин. Запустить болезнь могут инфекции (чаще вирусные), аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка, ревматоидный артрит), некоторые лекарства, а также токсины. Заболевание имеет высокую скорость самовосстановления, однако в некоторых случаях приводит к патологиям сердца. Перикардит — воспаление сердечной сумки. Самый высокий риск развития перикардита отмечают у мужчин 20–50 лет.

В любом случае не стоит откладывать обращение за медицинской помощью, если после вакцинации появятся такие симптомы, как быстрая утомляемость, боли в области сердца, одышка, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение.

Два случая на миллион вакцинированных — крайне маловероятное событие. Однако проблема может быть в другом. По мнению иммунолога, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И.Мечникова НАМНУ Андрея Волянского, механизм данных побочных явлений, скорее всего, аутоиммунный. Кроме ожидаемого от вакцины специфического иммунного ответа, происходит сенсибилизация организма (повышение чувствительности к чужеродным агентам). После введения второй дозы иммунная система отвечает уже аутоиммунным ударом по тканям сердца. И здесь возникает немало вопросов. Как отреагирует организм привитого на третью дозу вакцины? Кто из нас не слышал о транслируемой корпорацией Pfizer необходимости бустерной дозы для более стойкого иммунитета? Возможны ли другие аутоиммунные процессы, запускаемые мРНК-вакцинами, например, синдром Гийена—Барре или сахарный диабет?

AstraZeneca — предупреждение о двух новых синдромах

Комитет по безопасности ЕМА также рекомендовал внести в инструкцию к вакцине Vaxzevria (более известной под своим первым названием AstraZeneca) предупреждение о возможных случаях синдрома Гийена—Барре (СГБ) после вакцинации.

Синдром Гийена—Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает бунтовать, поражая собственные периферические нервы. Синдром может развиться в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых и поражает преимущественно мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена—Барре. Увы, но 3–5% пациентов с этим заболеванием умирают от осложнений (случается паралич дыхательных мышц, тромб в легких или остановка сердца).

Подчеркну, что пока имеющиеся данные не подтверждают, но и не исключают связь вакцинации и редкого аутоиммунного заболевания. Однако из-за серьезности оного Комитет рекомендовал добавить предупреждение о потенциальном риске в инструкцию к вакцине — для повышения осведомленности медицинских работников и самих вакцинированных. Врачи должны быть внимательны к признакам и симптомам СГБ, дабы обеспечить раннюю диагностику, поддерживающую терапию и лечение.

Вакцинированным рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, если развиваются слабость и паралич конечностей. Первые симптомы синдрома Гийена—Барре включают слабость или покалывающие ощущения, обычно начинаются в ногах, а затем могут распространяться на руки и лицо. Баланс пользы и риска вакцины остается неизменным — говорится в пресс-релизе Комитета.

Синдром повышенной проницаемости капилляров (СППК) — еще одно заболевание, попавшее в список возможных побочных эффектов после вакцинации AstraZeneca. Это очень серьезный, но, слава Богу, редкий синдром, который приводит к утечке жидкости из капилляров в окружающие ткани. У человека появляются отеки в конечностях, падает кровяное давление, разжижается кровь и уменьшается концентрация важного белка альбумина.

Европейский регулятор получил информацию о шести случаях этого синдрома у вакцинированных AstraZeneca. Большинство из них — женщины. Симптомы возникли в течение четырех дней после прививки (у трех из них этот симптом выявляли и до вакцинации, одна из женщин, увы, умерла). Отмечается, что речь идет о крайне редких случаях: в странах ЕС и Великобритании было использовано более 78 млн доз вакцины AstraZeneca (по состоянию на 27 мая).

С появлением новых данных европейский регулятор не рекомендует использовать AstraZeneca для вакцинации людей с ранее выявленным синдром повышенной проницаемости стенок капилляров.

Министерство здравоохранения Канады также опубликовало информацию о вакцинах AstraZeneca и Covishield (AstraZeneca производства Serum Institute of India) и риске синдрома повышенной проницаемости капилляров. По состоянию на 18 июня 2021 года в Канаде зарегистрирован один случай СППК после вакцинации AstraZeneca. Поэтому данные вакцины пока противопоказаны лицам, имеющим в анамнезе этот синдром.

Лицам, вакцинированным AstraZeneca или Covishield, следует немедленно обратиться к врачу в случае появления таких симптомов, как отек рук и ног, который быстро развивается, внезапный набор веса и ощущение слабости из-за низкого кровяного давления, — рекомендуют канадские медики.

Синдром повышенной проницаемости капилляров как побочный эффект также был выявлен после вакцинации другой векторной вакциной — Janssen (производитель Johnson&Johnson). Редкий синдром был зарегистрирован у трех привитых (в течение двух дней после введения препарата), двое из которых впоследствии умерли. Европейский регулятор не рекомендует использовать вакцину Janssen против COVID-19 людям с синдромом утечки капилляров в анамнезе.

Еще раз акцентирую: синдром встречается очень редко. На 21 июня 2021 года во всем мире было введено более 18 млн доз Johnson&Johnson. Большой плюс вакцины — для полной иммунизации достаточно одной дозы. В Украине препарат недавно прошел регистрацию, в страну вакцина еще не поступала. За исключением ввоза 500 доз вакцины Janssen для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники данной фирмы работают на Аляске в сфере рыболовства, а значит, должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы им разрешили въезд в эту страну.

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Все вышеизложенное не должно восприниматься как призыв не вакцинироваться от коронавируса. Вы удивитесь, если прочтете инструкцию к любому, казалось бы, безобидному препарату. Например, парацетамолу, давно и удобно обосновавшемуся в домашних аптечках. Прием любых лекарственных средств, медицинских манипуляций — это баланс между пользой и риском. Чем больше мы знаем о последних, тем больше шансов, что на этой чаше весов нас не обвесят.

Что сегодня известно о синдроме Гийена—Барре? Развитию заболевания нередко предшествует та или иная инфекция (может быть бактериальной или вирусной). Толчком к развитию СГБ также может стать вакцинация или хирургическая операция. Показательна история с вирусом Зика. В странах, где был распространен вирус, отмечался неожиданный рост числа случаев синдрома Гийена—Барре. То есть вирусная инфекция Зика выступает одной из причин развития аутоиммунного заболевания — так выглядит наиболее вероятное объяснение.

Коронавирусная инфекция коварна и сама по себе может стать толчком ко всем упомянутым заболеваниям и синдромам. Затянувшаяся одышка после ковида заставила мою приятельницу обратиться к врачу. Виновник был найден — перикардит, о котором как редком побочном эффекте вакцинации говорилось выше.