Порошенко подал иск к Геращенко – появились подробности. Фото: УП

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Петр Порошенко, лидер «Европейской солидарности» (ЕС), подал иск к заместителю министра внутренних дел Антона Геращенко. Он должен появиться в Печерский райсуд Киева 23 июля.

Пятый президент Украины требует от МВД опровержения заявлений о якобы его причастности к акции под Офисом президента. Дело по иску Порошенко в Печерском райсуде зарегистрирована под № 757/18007/21-с.

Ранее нардеп Андрей Парубий заявил о слежке за депутатом Киевсовета от ЕС Виктором Кононенко. В партии обвинили власти и связали такие действия с заявлениями о причастности к событиям 20 марта под Офисом президента.

Считаем, что незаконная слежка может быть связана со лживыми заявлениями о якобы причастности нашей партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбивке стекол на двери на Банковой. Порошенко направил иск к МВД и лично к Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, унижающей честь и достоинство, наносящей ущерб репутации, — пояснил парламентарий.

Геращенко в прямом эфире «Радио Свобода» заявил, что Порошенко «был заинтересован в провокациях под Офисом президента» во время акции в поддержку Сергея Стерненко.

Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал хулиганством действия участников акции под ОП 20 марта и пообещал привлечь виновных к ответственности.