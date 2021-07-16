Порошенко подав позов до Геращенка – з’явилися подробиці. Фото: УП

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Ракурс

Петро Порошенко, лідер «Європейської солідарності» (ЄС), подав позов до заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Він має з’явитися до Печерського райсуду Києва 23 липня.

П’ятий президент України вимагає від МВС спростування заяв про нібито його причетність до акції під Офісом президента. Справа за позовом Порошенка у Печерському райсуді зареєстрована під № 757/18007/21-ц.

Раніше нардеп Андрій Парубій заявив про стеження за депутатом Київради від ЄС Віктором Кононенком. У партії звинуватили владу й пов’язали такі дії з заявами щодо причетності до подій 20 березня під Офісом президента.

Вважаємо, що незаконне стеження може бути пов’язане з брехливими заявами про нібито причетність нашої партії та особисто Петра Порошенка до розфарбовування Офісу президента і розбиття шибок на дверях на Банковій. Порошенко направив позов до МВС та особисто Геращенка з вимогою визнати цю інформацію недостовірною, такою, що принижує його честь і гідність, завдає шкоди репутації, — пояснив парламентар.

Геращенко в прямому ефірі «Радіо Свобода» заявив, що Порошенко «був зацікавленим у провокаціях під Офісом президента» під час акції на підтримку Сергія Стерненка.

Нагадаємо, заступник глави МВС Антон Геращенко назвав хуліганством дії учасників акції під ОП 20 березня і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.