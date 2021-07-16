Армию РФ обязали изучать «статью» Путина об Украине

https://racurs.ua/n157500-armiu-rf-obyazali-izuchat-statu-putina-ob-ukraine.html

Ракурс

Армию России обязали изучать так называемую «статью» Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Пропагандистский текст лидера страны-агрессора включили в качестве одного из обязательных на занятиях по военно-политической подготовке в вооруженных силах РФ.

Соответствующее распоряжение дал министр обороны России Сергей Шойгу, пишет «Голос Америки».

«Статья» была обнародована 12 июля на официальном сайте Кремля. В ней Путин выдумал, что в середине прошлого тысячелетия название «Украина» использовалось в значении слова «окраина», а жители Киева, левобережья Днепра, Полтавщины, Черниговщины и Запорожья считали себя частью «русского православного народа» и назвались «Малороссией». После войн с Османской империей в состав России вошли Крым и земли Причерноморья, получившие, по заявлениям президента РФ, название «Новороссия».

Попытки украинцев выбраться из-под влияния Москвы Путин связал с влиянием Запада. Ему также привиделось, что сейчас Украина полностью отдана «под внешнее управление», а русскоязычное население в нашей стране подвергают «принудительной смене идентичности» и «насильственной ассимиляции».

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал этот пропагандистский трактат Путина о «братских народах» «глубокой работой».

Источник: «Голос Америки».