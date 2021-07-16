Армію РФ зобов’язали вивчати «статтю»-марення Путіна про Україну

https://racurs.ua/ua/n157500-armiu-rf-zobov-yazaly-vyvchaty-stattu-marennya-putina-pro-ukrayinu.html

Ракурс

Армію Росії зобов’язали вивчати так звану «статтю» Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян і українців». Пропагандистський текст лідера країни-агресора включили як один з обов’язкових на заняттях з військово-політичної підготовки в збройних силах РФ.

Відповідне розпорядження дав міністр оборони Росії Сергій Шойгу, пише «Голос Америки».

«Стаття» була оприлюднена 12 липня на офіційному сайті Кремля. У ній Путін вигадав, що в середині минулого тисячоліття назва «Україна» використовувалося у значенні слова «окраїна», а мешканці Києва, лівобережжя Дніпра, Полтавщини, Чернігівщини та Запоріжжя вважали себе частиною «російського православного народу» і назвалися «Малоросією». Після війни з Османською імперією до складу Росії увійшли Крим і землі Причорномор’я, які отримали, за заявами президента РФ, назву «Новоросія».

Спроби українців вибратися з-під впливу Москви Путін пов’язав з впливом Заходу. Йому також привиділося, що зараз Україна повністю віддана «під зовнішнє управління», а російськомовне населення в нашій країні піддають «примусовій зміні ідентичності» і «насильницькій асиміляції».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав цей пропагандистський трактат Путіна про «братські народи» «глибокою роботою».

Джерело: «Голос Америки».