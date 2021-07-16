Призначення Монастирського в крісло Авакова розглядає Рада

https://racurs.ua/ua/n157498-pryznachennya-monastyrskogo-v-krislo-avakova-rozglyadaie-rada-translyaciya.html

Ракурс

Призначення Дениса Монастирського, депутата від «Слуги народу», новим очільником Міністерства внутрішніх справ України на заміну Арсену Авакову, під час пленарного засідання 16 липня розгляне Верховна Рада.

Це питання розглядатиметься першим у порядку денному після традиційної для п’ятничних засідань «години запитань до уряду», повідомляє прес-служба парламенту.

Призначення Монастирського мав погодити комітет з питань правоохоронної діяльності, який сьогодні збирався на 9.30.

Також у п’ятницю заплановані до розгляду проекти постанов про утворення Тимчасових слідчих комісій (ТСК) Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах і з питань розслідування протиправних дій чиновників підприємств космічної галузі.

Нагадаємо, 15 липня Рада підтримала заяву про відставку Арсена Авакова та звільнила міністра.