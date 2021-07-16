Назначение Монастырского в кресло Авакова рассматривает Рада

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Ракурс

Назначение Дениса Монастырского, депутата от «Слуги народа», новым главой Министерства внутренних дел Украины взамен Арсену Авакову, во время пленарного заседания 16 июля рассмотрит Верховная Рада.

Этот вопрос будет рассматриваться первым в повестке дня после традиционного для пятничных заседаний «часа вопросов к правительству», сообщает пресс-служба парламента.

Назначение Монастырского должен был согласовать комитет по вопросам правоохранительной деятельности, который сегодня собирался на 9.30.

Также в пятницу запланированы к рассмотрению проекты постановлений о создании Временных следственных комиссий (ВСК) по вопросам расследования фактов коррупции в государственных предприятиях и по вопросам расследования противоправных действий чиновников предприятий космической отрасли.

Напомним, 15 июля Рада поддержала заявление об отставке Арсена Авакова и уволила министра.