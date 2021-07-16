Коломойський заздрить — депутати влаштували спам-атаку на податковий закон

https://racurs.ua/ua/n157503-kolomoyskyy-zazdryt-deputaty-vlashtuvaly-spam-ataku-na-podatkovyy-zakon.html

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До так званого ресурсно-податкового законопроекту № 5600, який передбачає збільшення ставок низки податків, в тому числі і для корпорацій олігархів, народні депутати подали декілька тисяч правок.

Як повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк, на податковий комітет станом на 15 липня зайшло 3 тис. поправок до законопроекту від депутатів. Уранці 16 липня Желєзняк написав про понад 10 тис. поправок.

Це друга подібна спам-атака поправками до законопроектів. Перша була обкатана депутатами Ігоря Коломойського — у квітні 2020 року нардепи подали 16 тис. правок до антиколомойського законопроекту про банки. Тоді правки мали на меті довести ситуацію до абсурду і зірвати прийняття закону, який забороняв повертати йому «Приватбанк».

Окрім ренти на руду, проголосований у першому читанні закон № 5600 повертає акциз в розмірі 3,2% на продаж електроенергії за зеленим тарифом і значно збільшує екологічні податки. Рінат Ахметов є власником найбільших сонячних та вітрових станцій і водночас власником найбрудніших підприємств України.

15 липня Верховна Рада прийняла Бюджетну декларацію, яка серед іншого передбачає введення податкових змін, які пропонує закон № 5600, за рахунок чого державний бюджет з 2022 року буде щорічно отримувати додаткові 34,1 млрд грн.

Якщо податково-ресурсний закон ухвалять в другому читанні восени, то нові ставки не можуть почати діяти відразу. Це буде порушення принципу стабільності податкового законодавства, який вписано в ст.4 Податкового кодексу: «зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки».

1 липня Рада підтримала у першому читанні законопроект № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Він передбачає: