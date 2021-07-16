Бійка в Раді — що не поділили “слуга” і нардеп з “Батьківщини”

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Бійка у Верховній Раді в п’ятницю, 16 липня, сталася між депутатами з монобільшості та фракції «Батьківщина». Її учасники — представник фракції Юлії Тимошенко Вадим Івченко та парламентар з політсили Володимира Зеленського «Слуга народу» Микола Сольський, який був одним із ініціаторів земельної реформи. Водночас «Батьківщина» виступала проти відкриття ринку землі в Україні.

За словами очевидців, спочатку депутати стояли і розмовляли, після чого Івченко вдарив кулаком в обличчя Сольського. Тоді між ними стали нардепи для уникнення загострення конфлікту. Потім Івченко і Сольський розійшлися по своїх фракціях. Івченка від «слуг» відтягнув представник ОПЗЖ.

Нагадаємо, це не перша бійка в стінах Верховної Ради. Так 17 червня сталася сутичка між представниками «Слуги народу» і ОПЗЖ після скандальних заяв «слуги» Микити Потураєва. Тоді почубилися одіозний Ілля Кива з не менш одіозним колегою Миколою Тищенком.