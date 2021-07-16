Білі та пухнасті – репутацію акул рятуватимуть в Австралії. Фото ikapa.ru

https://racurs.ua/ua/n157505-bili-ta-puhnasti-reputaciu-akul-ryatuvatymut-v-avstraliyi.html

Ракурс

Напади акул в Австралії вирішили описувати як «інциденти», «взаємодії» або «негативні зіткнення», щоб позбавити цих тварин іміджу людожерів.

За словами науковців, терміни напад та укус створили навколо акул атмосферу страху, що шкодить зусиллям з їхнього захисту. Про це повідомляє Sky News.

Тож влада деяких австралійських штатів вирішила уникати таких термінів. Наприклад, в офіційних звітах Нового Південного Уельсу атаки цих тварин називатимуть «негативними зіткненнями».

Дослідники вважають, що негативно забарвлені терміни щодо акул — це значною мірою сучасне явище. До 1930-х років зіткнення з акулами називали «нещасними випадками», однак згодом термін «напад» почав вживати відомий хірург Віктор Коплсон.

Експерти зазначають, що хоча акули є хижаками, вони дуже рідко вбивають і з’їдають людей, а більше третини зіткнень з цими тваринами ніяк не шкодять людям.

Торік в Австралії внаслідок інцидентів, пов’язаних з акулами, загинули вісім людей. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, кількість акул у світі стрімко скорочується.

Джерело: Sky News