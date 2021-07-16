Какие вакцины от коронавируса поступят в Украину до конца июля. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. До конца июля должны поставить более 8 млн доз вакцины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, также ожидается 2 млн доз препарата Moderna. Об этом Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, в августе должны поставить 2 млн доз вакцины Novavax. Премьер сообщил, что сейчас «усиливают медицинскую систему», чтобы подготовиться к ухудшению ситуации с COVID-19, особенно на фоне прихода штамма «Дельта».

Сейчас процент обеспеченности кислородом коечного фонда составляет 95%. При этом процент занятых коек составляет около 8%, — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer уже используется в центрах массовой вакцинации в Украине. Во время доставки препаратов в регионы были зафиксированы нарушения, из-за чего вакцина испортилась в дороге.