Реформу Высшего совета правосудия в Раде сбивают четырьмя постановлениями

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Ракурс

Принятый в Раде закон о реформе Высшего совета правосудия заблокировали четырьмя постановлениями.

15−16 июля в парламенте зарегистрировали четыре постановления, требующие отменить решение Рады от 14 июля по поводу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» (№ 5068).

Закон перезапускает работу Высшего совета правосудия с участием иностранцев. Таким образом, эти постановления блокируют подписание и вступление в силу закона.

По замыслу авторов постановления (Сергей Власенко, Андрей Пузийчук, Сергей Вельможный и Александр Сухов), старт реформы ВСП откладывается минимум на полтора месяца, поскольку 16 июля — заключительный день работы Рады перед каникулами до сентября. Все эти нардепы входят во фракции «Батькивщины», ОПЗЖ и группы «Доверие».

Чтобы рассмотреть постановления и разблокировать подписание закона, Рада должна или срочно собрать Регламентный комитет сегодня, или спикер должен объявить о созыве внеочередного заседании на следующей неделе. При других условиях это произойдет уже в сентябре.

Главное условие, при котором судебная реформа запустится — два ключевых органы (ВСП и ВККС) должны очищаться вместе. Финальный состав комиссии судей после конкурса утверждает именно ВСП.

Если постановления срочно не отклонить, «реформированную» ВККС будет назначать старый состав ВРУ.

Нардеп от СН Александр Качура в своем телеграм-канале заявил, что во вторник, 20 июля, вероятен созыв внеочередного заседания. На нем могут именно разблокировать подписание закона о реформе ВСП № 5068.