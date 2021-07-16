У Венедиктовой открыли еще одно дело против Тупицкого

https://racurs.ua/n157511-u-venediktovoy-otkryli-esche-odno-delo-protiv-tupickogo.html

Ракурс

Александру Тупицкого, председателю Конституционного суда Украины, сообщили о подозрении в совершении еще одного преступления. На этот раз отставленного указом президента Тупицкого подозревают в незаконном использовании ключа подписи платежных документов Конституционного суда.

Речь идет о «несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц». Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что Тупицкий вместе с главным бухгалтером КСУ без санкции вмешались в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы, когда подписывали электронные бухгалтерские документы. В результате была искажена информация о настоящем авторе подписи под документами.

В прокуратуре подозревают, что Тупицкий после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом электронной подписи и пароль главному бухгалтеру. Он приказал и дальше использовать ключ для подписания платежек в автоматизированной системе. Таким образом подписали более 200 электронных платежных поручений.

Напомним, что 14 июля Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного суда. Суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными.

На Банковой ответили и заявили, что председатель КСУ еще долго не сможет переступить порог суда.

В Подольском райсуде Киева на рассмотрении находится другое дело против Тупицкого — по обвинению в подкупе свидетеля.