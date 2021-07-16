У Венедіктової відкрили ще одну справу проти Тупицького

https://racurs.ua/ua/n157511-u-venediktovoyi-vidkryly-sche-odnu-spravu-proty-tupyckogo.html

Ракурс

Олександру Тупицькому, голові Конституційного суду України, повідомлено про підозру у скоєнні ще одного злочину. Цього разу відставленого указом президента Тупицького підозрюють у незаконному використанні ключа підпису платіжних документів Конституційного суду.

Йдеться про «несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб». Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Встановлено, що Тупицький разом із головним бухгалтером КСУ без санкції втрутилися у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби, коли підписували електронні бухгалтерські документи. В результаті було спотворено інформацію про справжнього автора підпису під документами.

В прокуратурі підозрюють, що Тупицький після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру. Він наказав і далі використовувати ключ для підписання платіжок в автоматизованій системі. У такий спосіб підписали понад 200 електронних платіжних доручень.

Нагадаємо, що 14 липня Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними.

На Банковій відповіли і заявили, що голова КСУ ще довго не зможе переступити поріг суду.

У Подільському райсуді Києва на розгляді перебуває інша справа стосовно Тупицького — за обвинуваченням у підкупі свідка.