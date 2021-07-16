Як нардепи співали гімн перед виходом на канікули

https://racurs.ua/ua/n157512-yak-nardepy-spivaly-gimn-pered-vyhodom-na-kanikuly-foto-video.html

Ракурс

П’яту сесію Верховної Ради дев’ятого скликання 16 липня закрив спікер українського парламенту Дмитро Разумков. Після цього у сесійній залі прозвучав державний гімн України.

П’яту сесію Верховної Ради дев’ятого скликання оголошую закритою. Зараз лунає гімн, — сказав Разумков.

Верховна Рада у п’ятницю провела своє останнє засідання п’ятьої сесії цього скликання. Сьогодні нардепи встигли заслухати звіт прем'єра Дениса Шмигаля під час традиційної «години запитань до уряду», призначити нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, розглянути питання ратифікації деяких міжнародних документів, а також кілька законопроектів, зокрема про основи національного спротиву та про збільшення чисельності Збройних сил України.

Цього тижня депутати мали одразу три позачергових засідання — два скликані президентом Володимиром Зеленським і одне за ініціативою депутатів.

Наступного тижня планується позачергове засідання Ради, на якому депутати хочуть розглянути постанови, що блокують підписання низки вже ухвалених законопроектів.

Початок шостої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання запланований на 6 вересня. Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук не виключає, що будуть позачергові сесії.