Найпопулярніші банкноти в Україні назвав Нацбанк. Фото: Буг

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Ракурс

В Україні в обігу станом на 1 липня перебувало готівки на 585,2 млрд грн, що на 26,7 млрд грн більше, ніж на початку року.

З них 2,9 млрд штук банкнот на 581,1 млрд грн і 13,7 млрд штук монет на 3,9 млрд грн. Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

Найпопулярнішою в обігу була банкнота номіналом 200 грн — 718 млн штук або 24,4% від загальної кількості банкнот в обігу. Друге місце за поширеністю займає банкнота у 500 грн — 638 млн штук або 21,7% від обігу.

Серед монет найбільш популярною є 10 копійок — 3,989 млрд штук або 29% від загальної кількості монет в обігу. Друге місце за поширеністю займає монета у 50 копійок — 1,28 млрд штук або 9,3% від обігу.

Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 грн (73,8 млн шт. або 2,5% від обігу), а монет — номіналом 10 грн (48,2 млн шт. або 0,4% від обігу).

На одного українця припадає 71 штук банкнот і 156 розмінних та платіжних обігових монет (на 1 січня 2021 року — 72 та 149 шт. відповідно).

В обігу також залишається 452,1 млн штук «золотистих» монет номіналом 1 грн, які поки що є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розрахуватися, але поступово НБУ виводить їх з обігу. Натомість їхнє місце займатимуть «сріблясті» одногривневі монети.