Самые популярные банкноты в Украине назвал Нацбанк. Фото: Буг

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В Украине в обращении по состоянию на 1 июля находилось наличности на 585,2 млрд грн, что на 26,7 грн больше, чем в начале года.

Из них 2,9 млрд штук банкнот на 581.1 млрд грн и 13,7 млрд штук монет на 3,9 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Самой популярной в обращении была банкнота номиналом 200 грн — 718 млн штук или 24,4% от общего количества банкнот в обращении. Второе место по распространенности занимает банкнота в 500 грн — 638 млн штук или 21,7% от оборота.

Среди монет наиболее популярна 10 копеек — 3,989 млрд штук или 29% от общего количества монет в обращении. Второе место по распространенности занимает монета в 50 копеек — 1,28 млрд штук или 9,3% от оборота.

Меньше в наличном обращении банкнот номиналом 1000 грн (73,8 млн шт. или 2,5% от оборота), а монет — номиналом 10 грн (48,2 млн шт. или 0,4% от оборота).

На одного украинца приходится 71 штук банкнот и 156 разменных и платежных оборотных монет (на 1 января 2021 — 72 и 149 шт. соответственно).

В обращении также остается 452,1 млн штук «золотых» монет номиналом 1 грн, которые пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. Их место будут занимать «серебристые» одногривневые монеты.