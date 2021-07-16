Что пообещал сделать Монастырский на посту главы МВД

https://racurs.ua/n157509-chto-poobeschal-sdelat-monastyrskiy-na-postu-glavy-mvd-video.html

Ракурс

Денис Монастырский, тогда еще кандидат на должность министра внутренних дел и нардеп от «Слуги народа», 16 июля перед голосованием за его назначение преемником Арсена Авакова произнес речь с парламентской трибуны. Он поблагодарил за доверие президента Владимира Зеленского и отметил, что остается в его команде.

Также Монастырский пообещал неукоснительно выполнять решения Совета нацбезопасности и обороны Украины, работа которого значительно активизировалась в этом году. «Ракурс» публикует основные цитаты из выступления нового министра внутренних дел: