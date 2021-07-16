Что пообещал сделать Монастырский на посту главы МВД (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157509-chto-poobeschal-sdelat-monastyrskiy-na-postu-glavy-mvd-video.htmlРакурс
Денис Монастырский, тогда еще кандидат на должность министра внутренних дел и нардеп от «Слуги народа», 16 июля перед голосованием за его назначение преемником Арсена Авакова произнес речь с парламентской трибуны. Он поблагодарил за доверие президента Владимира Зеленского и отметил, что остается в его команде.
Также Монастырский пообещал неукоснительно выполнять решения Совета нацбезопасности и обороны Украины, работа которого значительно активизировалась в этом году. «Ракурс» публикует основные цитаты из выступления нового министра внутренних дел:
Я из команды президента и хочу поблагодарить Зеленского за доверие.
Я неуклонно буду выполнять решения СНБО, в частности относительно «воров в законе».
Развитие Патрульной полиции будет одним из моих приоритетов.
Главной моей задачей на посту министра будет безопасность граждан, государства, повышение уровня доверия общества к правоохранительным органам.
Я беспощадно намерен бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей.
Чем больше будет установлено камер видеонаблюдения на улицах городов — тем безопаснее будет в нашей стране и тем быстрее правоохранители смогут раскрывать возможные преступления.
Не позволю ужасно перегруженным фурам разрушать новые украинские дороги. Штрафы будут платить и организаторы этих перевозок.
Безопасность дорожного движения — мой личный приоритет. Система автофиксации требует распространения.
Патрульные будут привлекать к ответственности судей, прокуроров и депутатов, но в рамках закона.
Также одним из приоритетов будет противодействие распространению наркотических средств.