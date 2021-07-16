Що пообіцяв зробити Монастирський на посту глави МВС — Денис Монастирський

https://racurs.ua/ua/n157509-scho-poobicyav-zrobyty-monastyrskyy-na-postu-glavy-mvs-video.html

Ракурс

Денис Монастирський, тоді ще кандидат на посаду міністра внутрішніх справ й нардеп від «Слуги народу», 16 липня перед голосуванням за його призначення наступником Арсена Авакова виголосив промову з парламентської трибуни. Він подякував за довіру президенту Володимиру Зеленському і зазначив, що залишається у його команді.

Також Монастирський пообіцяв неухильно виконувати рішення Ради нацбезпеки та оборони України, робота якої значно активізувалася цьогоріч. «Ракурс» публікує основні цитати з виступу кандидати в міністри внутрішніх справ: