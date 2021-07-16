Що пообіцяв зробити Монастирський на посту глави МВС — Денис Монастирський

Що пообіцяв зробити Монастирський на посту глави МВС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157509-scho-poobicyav-zrobyty-monastyrskyy-na-postu-glavy-mvs-video.htmlРакурс
Денис Монастирський, тоді ще кандидат на посаду міністра внутрішніх справ й нардеп від «Слуги народу», 16 липня перед голосуванням за його призначення наступником Арсена Авакова виголосив промову з парламентської трибуни. Він подякував за довіру президенту Володимиру Зеленському і зазначив, що залишається у його команді.
Також Монастирський пообіцяв неухильно виконувати рішення Ради нацбезпеки та оборони України, робота якої значно активізувалася цьогоріч. «Ракурс» публікує основні цитати з виступу кандидати в міністри внутрішніх справ:
Я з команди президента і хочу подякувати Володимирові Зеленському за довіру.
Я неухильно виконуватиму рішення РНБО, зокрема щодо «ворів в законі».
Розвиток Патрульної поліції буде одним із моїх пріоритетів.
Головним моїм завданням на посаді міністра буде безпека громадян, держави, збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів.
Я нещадно боротимуся з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення і порушує права людей.
Чим більше буде встановлено камер відеонагляду на вулицях міст — тим безпечніше буде в нашій країні і тим швидше правоохоронці зможуть розкривати можливі злочини.
Не дозволю жахливо перевантаженим фурам руйнувати нові українські дороги. Штрафи платитимуть і організатори цих перевантажень.
Безпека дорожнього руху — мій особистий пріоритет. Система автофіксації потребує поширення.
Патрульні притягуватимуть до відповідальності суддів, прокурорів і депутатів, але в межах закону.
Також одним з пріоритетів буде протидія поширенню наркотичних засобів.