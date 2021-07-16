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Ракурс
Що пообіцяв зробити Монастирський на посту глави МВС — Денис Монастирський

Що пообіцяв зробити Монастирський на посту глави МВС (ВІДЕО)

16 лип 2021, 12:35
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Денис Монастирський, тоді ще кандидат на посаду міністра внутрішніх справ й нардеп від «Слуги народу», 16 липня перед голосуванням за його призначення наступником Арсена Авакова виголосив промову з парламентської трибуни. Він подякував за довіру президенту Володимиру Зеленському і зазначив, що залишається у його команді.

Також Монастирський пообіцяв неухильно виконувати рішення Ради нацбезпеки та оборони України, робота якої значно активізувалася цьогоріч. «Ракурс» публікує основні цитати з виступу кандидати в міністри внутрішніх справ:

  • Я з команди президента і хочу подякувати Володимирові Зеленському за довіру.

  • Я неухильно виконуватиму рішення РНБО, зокрема щодо «ворів в законі».

  • Розвиток Патрульної поліції буде одним із моїх пріоритетів.

  • Головним моїм завданням на посаді міністра буде безпека громадян, держави, збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів.

  • Я нещадно боротимуся з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення і порушує права людей.

  • Чим більше буде встановлено камер відеонагляду на вулицях міст — тим безпечніше буде в нашій країні і тим швидше правоохоронці зможуть розкривати можливі злочини.

  • Не дозволю жахливо перевантаженим фурам руйнувати нові українські дороги. Штрафи платитимуть і організатори цих перевантажень.

  • Безпека дорожнього руху — мій особистий пріоритет. Система автофіксації потребує поширення.

  • Патрульні притягуватимуть до відповідальності суддів, прокурорів і депутатів, але в межах закону.

  • Також одним з пріоритетів буде протидія поширенню наркотичних засобів.

Джерело: Ракурс


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