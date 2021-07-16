Как нардепы пели гимн перед выходом на каникулы

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Ракурс

Пятую сессию Верховной Рады девятого созыва 16 июля закрыл спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. После этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн Украины.

Пятую сессию Верховной Рады девятого созыва объявляю закрытой. Сейчас будет звучать гимн, — сказал Разумков.

Верховная Рада в пятницу провела свое последнее заседание пятой сессии этого созыва. Сегодня нардепы успели заслушать отчет премьера Дениса Шмыгаля во время традиционного «часа вопросов к правительству», назначить нового министра внутренних дел Дениса Монастырского, рассмотреть вопросы ратификации некоторых международных документов, а также несколько законопроектов, в частности об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

На этой неделе депутаты провели сразу три внеочередных заседания — два были созваны по инициативе президента Владимира Зеленского и одно — по инициативе депутатов.

На следующей неделе планируется внеочередное заседание Рады, на котором депутаты хотят рассмотреть постановления, блокирующие подписание ряда уже принятых законопроектов.

Начало шестой сессии Верховной Рады девятого созыва запланировано на 6 сентября. Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук не исключает, что будут внеочередные сессии.