Хто займе місце Монастирського в Раді, розповіли в «Слузі народу». Фото: ФБ

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Ракурс

Місце Дениса Монастирського у Верховній Раді займе 28-річний житель Сум Антон Швачко.

Він був з нами з самого початку. Пройшов президентську та парламентську кампанії. Антон Швачко — ІТ-менеджер, ІТ-спеціаліст. Зараз працює на цій ниві в сумському обласному штабі, — розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту та проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку «Слуги народу» під № 139.

На момент подання документів кандидатів від «Слуги народу» у ЦВК (2019 рік) в офіційній біографії Швачка для Центрвиборчкому значилося, що він безпартійний і безробітний. У той період жив у Сумах, раніше не був судимим.

Станом на кінець червня 2021 року Швачко — голова обласного секретаріату партії «Слуга народу» в Сумській області.

У декларації Швачка за 2018 рік, яку він подав перед тим, як балотуватися в нардепи, кандидат вказав дві квартири в Сумах. Однією з них він володіє разом із матір’ю, другою — сам. Ще один житловий будинок у Сумах і земельна ділянка в цьому ж місті оформлені на матір майбутнього нардепа.

На банківських рахунках і у власності Швачка, згідно із цією декларацією, значаться суми, які, за даними порталу bihus, у багато разів перевершують його доходи. Єдиним джерелом доходів за задекларований період Швачко вказував 48 тис. грн доходів від відчуження рухомого майна.

Водночас серед грошових активів Швачка вказано 283,6 тис. грн на рахунку у «Приватбанку», а також 27 тис. дол., 15 тис. євро і 250 тис. грн готівкою.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила кандидатуру нового міністра внутрішніх справ. Наступником Арсена Авакова став Денис Монастирський. Подання на його призначення зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а посаду міністра йому запропонував президент Зеленський.