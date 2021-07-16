В небе над Сибирью пропал российский пассажирский Ан-28

https://racurs.ua/n157515-v-nebe-nad-sibiru-propal-rossiyskiy-passajirskiy-an-28.html

Ракурс

В Томской области России 16 июля исчез с радаров пассажирский самолет Ан-28.

Российские госСМИ сообщили о пребывании на его борту 17 человек.

Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он выполнял рейс Кедровский — Томск. Ан-28 сначала перестал выходить на связь, впоследствии техника зафиксовала срабатывание аварийного маяка.

На борту самолета находится четверо детей. Воздушное судно совершало внутренний региональный рейс.

На поиски самолета направили авиацию, в том числе вертолеты Ми-8. Предполагается, что Ан-28 мог сделать жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области, поскольку сигналы маяка поступают оттуда.

Ранее мы сообщали, что в России на Камчатке разбился пассажирский самолет. Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Он перестал выходить на связь днем ​​6 июля. Погибли 28 человек. Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, часть обломков попала в море. Возможной причиной аварии мог стать сильный боковой ветер.