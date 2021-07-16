РФ стягивает гаубицы в ОРДЛО. Фото: Укринформ

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Ракурс

Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать договоренности относительно отвода тяжелого вооружения.

Российские военные скрыто размещают в отдельных районах ОРДЛО 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Также оккупанты проводят интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов по подготовке к огневому поражению целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил.

Кроме того, противник продолжает удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов. Подготовка снайперов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществляется под руководством кадровых военнослужащих воинских частей специального назначения ВС РФ.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое — боевые травмирования.