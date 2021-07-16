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Ракурс
Пылевая буря из Сахары - где она сейчас и когда будет в Украине

Пылевая буря из Сахары — где она сейчас и когда будет в Украине

16 июл 2021, 14:53
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Гигантская пылевая буря, которая надвигается на Европу из Африки, может задеть часть областей Украины. Заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какие регионы заденет июльская пылевая буря.

В Сахаре вновь образовалась пылевая буря, но она Украину почти не затрагивает, только краем. Может захватить западные и немного северные области, — цитирует климатолога «Укринформ».

Балабух добавила, что никаких негативных последствий от этой пылевой бури украинцам не стоит ожидать, поскольку концентрация пыли в воздухе будет незначительной.

Кроме этого, по словам эксперта, в Украине на протяжении последних недель наблюдается антициклональная жаркая погода, но в ближайшее время пройдут дожди, которые частично «вымоют» пыль из атмосферы.

Напомним, 15 июля «Ракурс» писал, что африканское пылевое облако движется в Украину из Центра Европы, который ныне охвачен мощным циклоном. Этот циклон засасывает пыль Ливийской пустыни и формирует облако, которое идет через Грецию, соседей Украины — Румынию и Польшу, и достигает Литвы.

Ранее в июне в течение нескольких дней над левобережной частью Украины была зафиксирована пылевая буря «Астраханский суховей». Явление затронуло Киев и стало причиной повышенных показателей пыли.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


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