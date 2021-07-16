Пылевая буря из Сахары - где она сейчас и когда будет в Украине

https://racurs.ua/n157519-pylevaya-burya-iz-sahary-gde-ona-seychas-i-kogda-budet-v-ukraine.html

Ракурс

Гигантская пылевая буря, которая надвигается на Европу из Африки, может задеть часть областей Украины. Заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какие регионы заденет июльская пылевая буря.

В Сахаре вновь образовалась пылевая буря, но она Украину почти не затрагивает, только краем. Может захватить западные и немного северные области, — цитирует климатолога «Укринформ».

Балабух добавила, что никаких негативных последствий от этой пылевой бури украинцам не стоит ожидать, поскольку концентрация пыли в воздухе будет незначительной.

Кроме этого, по словам эксперта, в Украине на протяжении последних недель наблюдается антициклональная жаркая погода, но в ближайшее время пройдут дожди, которые частично «вымоют» пыль из атмосферы.

Напомним, 15 июля «Ракурс» писал, что африканское пылевое облако движется в Украину из Центра Европы, который ныне охвачен мощным циклоном. Этот циклон засасывает пыль Ливийской пустыни и формирует облако, которое идет через Грецию, соседей Украины — Румынию и Польшу, и достигает Литвы.

Ранее в июне в течение нескольких дней над левобережной частью Украины была зафиксирована пылевая буря «Астраханский суховей». Явление затронуло Киев и стало причиной повышенных показателей пыли.

Источник: «Укринформ»