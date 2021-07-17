Монастирський розділить МВС і «зникне» на місяць – Арахамія. Фото: ФБ

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Денис Монастирський, новопризначений міністр внутрішніх справ України, хоче на місяць зникнути з інформаційного поля, щоб краще ознайомитися зі своїми обов’язками та завданнями.

Партія «Слуга народу» має «великі надії на Монастирського». Про це заявив глава фракції у Верховній Раді Давид Арахамія.

За його словами, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, який раніше очолював новий глава МВС, «входить до топ-5 найскладніших комітетів Ради».

У Монастирського є цікаві ідеї та напрацювання, які він хоче втілити. Але він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, щоб провести аудит того, що є. Через місяць на прес-конференції Монастирський розкаже, чим саме буде займатися і як втілюватиме свої програми, — зазначив Арахамія.

Також він заявив, що одним з головних завдань нового очільника відомства є розділення Міністерства внутрішніх справ.

У нас як у правлячої коаліції є інституційний план, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій — Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією і прикордонна служба також, — сказав керівник фракції.

За його словами, Прикордонну службу точно заберуть з МВС, а щодо міграційної служби — «питання відкрите». Арахамія додав, що Арсен Аваков був проти такого розділення, і «ця дискусія тривала два роки».

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила кандидатуру нового міністра внутрішніх справ. Наступником Арсена Авакова став Денис Монастирський. Подання на його призначення зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а посаду міністра йому запропонував президент Зеленський.

41-річний Монастирський розуміє, «на яку жертву йде як людина, як особистість, як політик». Про це він повідомив напередодні призначення в Раді. Монастирський — цивільний міністр внутрішніх справ, він ніколи не працював у правоохоронній системі.

Його попередні місця роботи — університет, юридичні фірми, громадський сектор та Рада. До парламенту Монастирський пройшов за списком партії «Слуга народу» (№ 19). У Раді очолював комітет з питань правоохоронної діяльності.