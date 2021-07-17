На всіх пляжах Києва заборонили купатися – в чому причина. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n157552-na-vsih-plyajah-kyieva-zaboronyly-kupatysya-v-chomu-prychyna.html

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У Києві на всіх пляжах вивісили червоні прапори, тож громадяни поки не зможуть там купатися. Водночас на березі можна відпочивати або засмагати.

Заборона почала діяти з суботи, 17 липня. Про це повідомляє комунальне підприємство «Плесо».

Рішення ухвалили з профілактичною метою, оскільки в умовах тривалої аномальної спеки у воді активно розмножуються синьо-зелені водорості, які споживають кисень з води та виділяють токсичні речовини.

У результаті рівень розчиненого кисню у воді знижується, а це є передумовою для замору риби. У таких умовах санітарна якість води значно погіршується.

Нагадаємо, раніше в Києві виявили кишкову паличку на пляжах «Троєщина», «Веселка», «Тельбін». «Вербний» та «Пуща-Водиця».