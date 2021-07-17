Стародавню усипальницю археологи відкопали на Харківщині. Фото: Depositphotos

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У Харківській області археологи знайшли підземне поховання часів Хозарського каганату на території села Верхній Салтів.

Салтівську археологічну культуру вже давно досліджують науковці, пише «Суспільне».

В сімейній усипальниці знайшли тіла чотирьох людей: одного чоловіка, двох жінок та дитини. Вони жили у IX столітті. У підземному похованні збереглися залишки дерева, а на ногах чоловіка — залишки шкіряного взуття.

Також археологи виявили однотипні знахідки — бісер, ґудзики та монети, які використовувалися як прикраси.

З 1900 року науковці дослідили понад тисячу поховань катакомбного типу, але кордони городища досі не встановили.

Після завершення експедиції могили закопують. Усі знайдені артефакти передадуть до археологічного музею університету Каразіна, там їх мають відреставрувати й показати на виставці у жовтні.

Нагадаємо, підводні археологи з Хорватії виявили в районі острова Корчула на півдні країни неолітичне поселення, яке існувало понад 6 тис. років тому.

Джерело: «Суспільне»