Древнюю усыпальницу археологи откопали в Харьковской области. Фото: Depositphotos

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Ракурс

В Харьковской области археологи нашли подземное захоронение времен Хазарского каганата на территории села Верхний Салтов.

Салтовскую археологическую культуру уже давно исследуют ученые, пишет «Суспільне».

В семейной усыпальнице нашли тела четырех человек: одного мужчины, двух женщин и ребенка. Они жили в IX веке. В подземном захоронении сохранились остатки дерева, а на ногах мужчины — остатки кожаной обуви.

Также археологи обнаружили однотипные находки — бисер, пуговицы и монеты, которые использовались в качестве украшений.

С 1900 года ученые исследовали более тысячи захоронений катакомбного типа, но их границы до сих пор не установили.

После завершения экспедиции могилы закапывают. Все найденные артефакты будут переданы в археологический музей университета Каразина, там их должны отреставрировать и показать на выставке в октябре.

Напомним, подводные археологи из Хорватии обнаружили в районе острова Корчула на юге страны неолитическое поселение, существовавшее более 6 тыс. лет назад.

Источник: «Суспільне»