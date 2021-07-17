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Ракурс
Визит Зеленского в США в июле не состоится – СМИ

Визит Зеленского в США в июле не состоится — СМИ

17 июл 2021, 12:42
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Визит Владимира Зеленского в США состоится в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонного разговора президентов Украины и США.

После первого телефонного общения главы ОП Андрея Ермака с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Во время этих согласований американская сторона вычеркнула слово «июльский» из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

Сейчас Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает недовольство украинской стороны.

По данным «Европейской правды», одной из ключевых проблем переноса сроков является то, что в случае, если Белый дом подтвердит возможность визита в первой половине-середине августа, то в это время Конгресс уйдет в отпуск. Это уменьшает возможности для встреч во время визита.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом широкий спектр двусторонних отношений.

Источник: ZN.UA

Источник: Ракурс


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