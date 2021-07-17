Американка выиграла двойной джекпот, сделав ошибку при покупке билетов

Американка выиграла двойной джекпот – она ошиблась при покупке билетов. Фото: ato.today

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Ракурс

Двойной джекпот выиграла жительница американского штата Северная Каролина после ошибки при покупке лотерейных билетов.

Сьюзан Грэй рассказала, что намеревалась купить билеты на разные розыгрыши лотереи Carolina Cash 5, однако ошиблась и взяла оба на одну игру. Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Женщина играла в местную лотерею много лет и всегда указывала в качестве выигрышных цифр дату своего рождения. В последнем розыгрыше удача улыбнулась американке, и ее число выиграло.

Однако, так как она случайно купила два билета на игру, в которой джекпот делят два победителя, Грэй оказалась обладательницей вдвое большей суммы. Она выиграла чуть более 305 тыс. долл.

Эти цифры я использую много лет, а то, что я купила два билета — абсолютная случайность. Я просто в шоке. До сих пор не верится, — говорит Грэй.

По данным на сайте лотереи, ее шанс на выигрыш составлял один из 962598.

Напомним, ранее мы сообщали, что безумный джекпот национальной лотереи сорвал канадец — на эти деньги можно купить собственный авиалайнер. Житель провинции Онтарио выиграл 65 млн долл. в сети лотерей Lotto Max.

Источник: The Charlotte Observer