ДТП на Львовщине. Фото: УП

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ДТП во Львовской области устроил несовершеннолетний водитель, выехавший на встречную полосу. В результате аварии погибли два человека, еще один попал в больницу.

Трагедия произошла 17 июля около 2.55 возле села Подберезцы Львовского района. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, где легковой автомобиль столкнулся с грузовиком МАН.

В результате ДТП двое пассажиров ВАЗ-2105 — 16-летняя девушка и 21-летний парень — погибли на месте происшествия.

Водителя госпитализировали в больницу во Львове. Причины и все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львовской области жертвой дорожной аварии стал 11-летний парень. В четверг, 1 июля, июля около полуночи в селе Рясное-Русское Львовского района автомобиль BMW съехал с проезжей части в кювет. В результате ДТП от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.