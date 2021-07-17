ДТП на Львівщині. Фото: УП

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ДТП у Львівській області влаштував неповнолітній водій, який виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок аварії загинули дві людини, ще одна потрапила в лікарню.

Трагедія сталася 17 липня близько 2.55 поблизу села Підберізці Львівського району. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

17-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 виїхав на зустрічну смугу, де легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою МАН.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів ВАЗ-2105 — 16-річна дівчина та 21-річний хлопець — загинули на місці події.

Водія госпіталізовано до лікарні у Львові. Причини та всі обставини події з’ясовують співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львівській області жертвою дорожньої аварії став 11-річний хлопець. У четвер, 1 липня, липня близько опівночі у селі Рясне-Руське автомобіль BMW з’їхав з проїзної частини у кювет. Внаслідок автопригоди від отриманих травм хлопчик помер на місці події.