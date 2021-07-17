Статтю Путіна про «єдність» України й РФ розкритикували США. Фото: www.aa.com.tr

https://racurs.ua/ua/n157547-stattu-putina-pro-iednist-ukrayiny-y-rf-rozkrytykuvaly-ssha.html

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Стаття Володимира Путіна про нібито «єдність росіян і українців» є історичною вигадкою та ображає український народ.

Про це заявив виконуючий обов’язки тимчасово повіреного в справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган під час чергового засідання ради ОБСЄ.

Дипломат підтримав критику постійного представника України при міжнародних делегаціях у Відні Євгена Цимбалюка, який заявив, що стаття президента Росії має «фейкові наративи про Україну».

Цимбалюк зазначив, що Путін розглядає наявність суверенітету України винятково за умови її партнерства з Російською Федерацією.

Я теж прочитав статтю президента Путіна, на яку посилається шановний представник України. Вона — як історична вигадка, так і вкрай образлива для українського народу, — сказав американський дипломат.

Раніше на сайті Кремля опублікували статтю Путіна на 40 тис. символів російською та українською мовами. У ній президент РФ вказує на «єдність» жителів України та Росії.

Нагадаємо, армію Росії зобов’язали вивчати так звану статтю Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян і українців». Пропагандистський текст лідера країни-агресора включили як один з обов’язкових на заняттях з військово-політичної підготовки в збройних силах РФ.