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Ракурс
Статью Путина о «единстве» Украины и РФ раскритиковали США. Фото: www.aa.com.tr

Статью Путина о «единстве» Украины и РФ раскритиковали США

17 июл 2021, 10:50
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Статья Владимира Путина о якобы «единстве россиян и украинцев» является историческим вымыслом и оскорбляет украинский народ.

Об этом заявил исполняющий обязанности временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган во время очередного заседания совета ОБСЕ.

Дипломат поддержал критику постоянного представителя Украины при международных делегациях в Вене Евгения Цимбалюка, заявившего, что статья президента России имеет «фейковые нарративы об Украине».

Цимбалюк отметил, что Путин рассматривает наличие суверенитета Украины исключительно при условии ее партнерства с Российской Федерацией.

Я тоже прочитал статью президента Путина, на которую ссылается уважаемый представитель Украины. Она — как исторический вымысел, так и крайне оскорбительна для украинского народа, — сказал американский дипломат.

Ранее на сайте Кремля опубликовали статью Путина на 40 тыс. символов на русском и украинском языках. В ней президент РФ указывает на «единство» жителей Украины и России.

Напомним, армию России обязали изучать так называемую статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Пропагандистский текст лидера страны-агрессора включили в качестве одного из обязательных на занятиях по военно-политической подготовке в вооруженных силах РФ.

Источник: Ракурс


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