Расшифровать мысли парализованного человека смогли ученые. Фото: Frank Willett et al

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Научное открытие сделали американские ученые — они создали нейропротез, который способен считывать мозговые волны человека и преобразовывать их в предложения.

Эксперимент был проведен с участием почти полностью парализованного 36-летнего мужчины под кодовым именем BRAVO1, перенесшего инсульт в 20 лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

В результате инсульта ствола головного мозга BRAVO1 не мог нормально двигать головой и конечностями, и общался с помощью лазерного указателя, прикрепленного к бейсболке.

В течение нескольких месяцев исследователи считывали нейронную активность, пока пациент пытался произносить такие слова, как «вода», «семья» и «хорошо». Чтобы связать паттерны нейронной активности с определенными словами, исследователи воспользовались искусственным интеллектом.

В результате система научилась декодировать до 18 слов в минуту со средней точностью 75%. Ученые задавали испытуемому вопросы, например, «Как дела?» и «Хочешь воды?», а он мог отвечать «Хорошо» и «Нет, я не хочу пить».

По словам ученых, это первая успешная демонстрация прямого декодирования полных слов на основе мозговой активности человека, который парализован и не может говорить.

Источник: Science Alert