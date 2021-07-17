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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — сколько человек умерло за минувшие сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n157545-koronavirus-v-ukraine-skolko-chelovek-umerlo-za-minuvshie-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 16 июля, подхватил 591 человек. В частности, заболели 41 ребенок и 9 медработников.
Болезнь унесла жизни 16 украинцев. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 438 человек;
- выздоровело — 676 человек;
- осуществлено тестирований — 41 тыс. 372 (в том числе методом ПЦР — 18 тыс. 6, методом ИФА — 8 тыс. 718).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 244 тыс. 196 человек;
- выздоровело — 2 млн 180 тыс. 957 человек;
- летальных случаев — 52 тыс. 718;
- проведено ПЦР-тестов — 11 млн 138 тыс. 52.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
Напомним, карантин в Украине планируют усилить из-за новых штаммов коронавируса. В частности, ограничительные меры будут касаться въезда из ряда стран, где распространяется штамм «Дельта».
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