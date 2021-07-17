Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — скільки людей померло за минулу добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n157545-koronavirus-v-ukrayini-skilky-ludey-pomerlo-za-mynulu-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 16 липня, підхопила 591 людина. Зокрема, захворіли 41 дитина та 9 медпрацівників.
Хвороба забрала життя 16 українців. Про це 17 липня повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 438 осіб;
- одужало — 676 осіб;
- здійснено тестувань — 41 тис. 372 (зокрема методом ПЛР — 18 тис. 6, методом ІФА — 8 тис. 718).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 244 тис. 196 осіб;
- одужало — 2 млн 180 тис. 957 осіб;
- летальних випадків — 52 тис. 718;
- проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 138 тис. 52.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.
Нагадаємо, карантин в Україні планують посилити через нові штами коронавірусу. Зокрема, обмежувальні заходи стосуватимуться в’їзду з низки країн, де вирує штам «Дельта».
.