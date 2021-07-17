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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — скільки людей померло за минулу добу (ІНФОГРАФІКА)

17 лип 2021, 09:43
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 16 липня, підхопила 591 людина. Зокрема, захворіли 41 дитина та 9 медпрацівників.

Хвороба забрала життя 16 українців. Про це 17 липня повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 438 осіб;
  • одужало — 676 осіб;
  • здійснено тестувань — 41 тис. 372 (зокрема методом ПЛР — 18 тис. 6, методом ІФА — 8 тис. 718).

Статистика коронавірусу. Інфографіка: РНБО

Статистика коронавірусу. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 244 тис. 196 осіб;
  • одужало — 2 млн 180 тис. 957 осіб;
  • летальних випадків — 52 тис. 718;
  • проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 138 тис. 52.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Нагадаємо, карантин в Україні планують посилити через нові штами коронавірусу. Зокрема, обмежувальні заходи стосуватимуться в’їзду з низки країн, де вирує штам «Дельта».

Джерело: Ракурс


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