Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n157545-koronavirus-v-ukrayini-skilky-ludey-pomerlo-za-mynulu-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 16 липня, підхопила 591 людина. Зокрема, захворіли 41 дитина та 9 медпрацівників.

Хвороба забрала життя 16 українців. Про це 17 липня повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 438 осіб;

одужало — 676 осіб;

здійснено тестувань — 41 тис. 372 (зокрема методом ПЛР — 18 тис. 6, методом ІФА — 8 тис. 718).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 244 тис. 196 осіб;

одужало — 2 млн 180 тис. 957 осіб;

летальних випадків — 52 тис. 718;

проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 138 тис. 52.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Нагадаємо, карантин в Україні планують посилити через нові штами коронавірусу. Зокрема, обмежувальні заходи стосуватимуться в’їзду з низки країн, де вирує штам «Дельта».