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Ракурс
Карантин в Україні планують посилити – що відомо. Фото: УП

Карантин в Україні планують посилити — що відомо

17 лип 2021, 08:40
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Карантин в Україні планують посилити через нові штами коронавірусу. Зокрема, обмежувальні заходи стосуватимуться в’їзду з низки країн, де вирує штам «Дельта».

У нас, на превеликий жаль, проходять великі масові заходи, такі як фестиваль Atlas Weekend, дуже багато людей відпочиває на морі. Ті люди, які сьогодні перебувають у натовпі, перші у зоні ризику. Тому найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить більш жорсткі заходи, — заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Які саме обмеження будуть, згодом має повідомити міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Однак точно відомо, що вони стосуватимуться в’їзду з Індії, Білорусі та Росії. Уряд хоче зменшити до мінімуму кількість людей, які в’їжджатимуть з цих країн.

Ви знаєте, що з’явилися два нових штами — «Дельта» та «Лямбда», які наразі викликають у нас занепокоєння щодо розповсюдження на території нашої країни… Це дуже небезпечно і, на жаль, воно вже стосується не лише дорослого населення, а і дітей, — додав Данілов.

Нагадаємо, коронавірус у Європі набирає нових обертів — кількість європейських країн зі спалахом COVID-19 подвоїлася. Нову хвилю захворювання зафіксували у Великій Британії, Португалії, Росії, Іспанії, Греції, Бельгії, Нідерландах та Франції.

Джерело: Ракурс


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