Карантин в Украине планируют усилить – что известно. Фото: УП

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Карантин в Украине планируют усилить из-за новых штаммов коронавируса. В частности, ограничительные меры будут касаться въезда из ряда стран, где распространяется штамм «Дельта».

У нас, к сожалению, проходят большие массовые мероприятия, такие как фестиваль Atlas Weekend, очень много людей отдыхает на море. Те люди, которые сегодня находятся в толпе, первые в зоне риска. Поэтому в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет более жесткие меры, — заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Какие ограничения введут, впоследствии должен сообщить министр здравоохранения Виктор Ляшко. Однако точно известно, что они будут касаться въезда из Индии, Беларуси и России. Правительство хочет уменьшить до минимума количество людей, которые будут въезжать из этих стран.

Вы знаете, что появились два новых штамма — «Дельта» и «Лямбда» — которые сейчас вызывают у нас беспокойство относительно их распространения на территории нашей страны… Это очень опасно и, к сожалению, это уже касается не только взрослого населения, но и детей, — добавил Данилов.

Напомним, коронавирус в Европе набирает новые обороты — количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилось. Новую волну заболевания зафиксировали в Великобритании, Португалии, России, Испании, Греции, Бельгии, Нидерландах и Франции.