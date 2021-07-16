Всесвітній день міжнародного правосуддя відзначають 17 липня, фото: «Українське право»

https://racurs.ua/ua/n157542-17-lypnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-mijnarodnogo-pravosuddya-ta-den-emodji.html

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17 липня у світі щороку відзначають Всесвітній день міжнародного правосуддя. Це свято відзначають з 2010 року. Саме цю було обрано, оскільки 17 липня 1998 року було укладено Римський статут — договір про заснування Міжнародного кримінального суду.

Міжнародний кримінальний суд було створено задля вчинення правосуддя в справах про найбільші порушення прав людини — геноцид, злочини проти людяності й воєнні злочини, скоєні в державах, які ратифікували Римський статут.

Також суд може розглядати злочини і в країнах, які не стали учасницями Римського статуту — якщо їх передасть на розгляд цього суду Рада безпеки ООН.

Також 17 липня з 2014 року відзначають Всесвітній день емоджі. Це неофіційне свято відзначають здебільшого в інтернеті.

Емоджі — це популярні символи, які використовуються для спілкування у соцмережах. Вони відображають певні предмети, якими користувачі ілюструють свої тексти.

Крім того, на 17 липня припадає ще одне неофіційне свято — День татуювання.

Сьогодні тату стало частиною постмодерної культури і все частіше можна побачити людей із малюнками на тілі.

Православна церква 17 липня вшановує святого Андрія Критського — архієпископа міста Гортіна на грецькому острові Крит. Він жив приблизно у 660−740 роках і відомий, зокрема, як творець християнських гімнів і видатний богослов.

У народі цього дня відзначали день Андрія Наливи — оскільки цього дня вже «наливається» колосся вівса.

Традиційно цього дня родичів, сусідів, знайомих, а також людей, які просять милостиню біля храму, частували вівсяним печивом. Вважалося, що в такий спосіб можна було привернути у свою сім’ю на весь майбутній рік достаток, злагоду і мир.

Народні прикмети: