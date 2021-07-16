Закони про «податкову амністію» підписав Зеленський

Володимир Зеленський, фото: «Корупція.інфо»

https://racurs.ua/ua/n157541-zakony-pro-podatkovu-amnistiu-pidpysav-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалені раніше Верховною Радою закони № 1539-ІХ та 1542-ІХ. Ці закони пов’язані між собою і запроваджують так звану «податкову амністію».

Закон № 1539-ІХ дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а закон 1542-ІХ — звільняє від відповідальності. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ (закон № 1539-ІХ — ред.) створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів, — зазначають в Офісі президента.

Згідно з нормами цього закону, українці зможуть добровільно задекларувати свої активи у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Громадяни зможуть подати одноразову декларацію з активами, з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року.

При цьому у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів, — наголошують в Офісі президента.

Із задекларованих активів доведеться сплатити збір в розмірі:

5% з валютних цінностей на рахунках у банках в Україні та інших активів в Україні;

9% з валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах та інших активів за кордоном;

2,5% з номінальної вартості державних облігацій України, придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Водночас закон № 1542-ІХ дозволить громадянам, які вкажуть активи у декларації та сплатять збір, уникнути відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства.