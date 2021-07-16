Законы о «налоговой амнистии» подписал Зеленский

Владимир Зеленский, фото «Корупция.инфо»

https://racurs.ua/n157541-zakony-o-nalogovoy-amnistii-podpisal-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины подписал принятые ранее Верховной Радой законы № 1539-ІХ и 1542-ІХ. Эти законы связаны между собой и вводят так называемую «налоговую амнистию».

Закон № 1539-ІХ позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а закон 1542- ІХ — освобождает от ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ (закон № 1539-ІХ — ред.) создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов, — отмечают в Офисе президента.

Согласно нормам этого закона, украинцы смогут добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, из которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов, — отмечают в Офисе президента.

Из задекларированных активов придется оплатить сбор в размере:

5% с валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;

9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;

2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

В то же время закон № 1542-ІХ позволит гражданам, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор, избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства.