Всемирный день международного правосудия отмечают 17 июля, фото: «Украинское право»

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17 июля в мире ежегодно отмечается Всемирный день международного правосудия. Этот праздник отмечают с 2010 года. Именно эта была выбрана, поскольку 17 июля 1998 года было принят Римский статут — договор об учреждении Международного уголовного суда.

Международный уголовный суд был создан для совершения правосудия по делам о наибольших нарушениях прав человека — геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в государствах, ратифицировавших Римский статут.

Также суд может рассматривать преступления и в странах, которые не стали участниками Римского статута — если их передаст на рассмотрение этого суда Совет безопасности ООН.

Также 17 июля с 2014 года отмечается Всемирный день емоджи. Этот неофициальный праздник отмечают в основном в интернете.

Емоджи — это популярные символы, которые используются для общения в соцсетях. Они отражают определенные предметы, которыми пользователи иллюстрируют свои тексты.

Кроме того, на 17 июля приходится еще один неофициальный праздник — День татуировки.

Сегодня тату стало частью постмодернистской культуры и все чаще можно увидеть людей с рисунками на теле.

Православная церковь 17 июля почитает святого Андрея Критского — архиепископа города Гортина на греческом острове Крит. Он жил примерно в 660−740 годах и известен, в частности, как создатель христианских гимнов и выдающийся богослов.

В народе этот день отмечали день Андрея Налива — поскольку в этот день уже «наливаются» колосья овса.

Традиционно в этот день родственников, соседей, знакомых, а также людей, которые просят милостыню у храма, угощали овсяным печеньем. Считалось, что таким образом можно было привлечь в свою семью на весь будущий год достаток, согласие и мир.

Народные приметы: