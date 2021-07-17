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Ракурс
Вертолет разбился на Николаевщине, два человека погибли

Вертолет разбился на Николаевщине, два человека погибли

17 июл 2021, 09:22
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Авиакатастрофа сегодня, 17 июля, произошла на Николаевщине — в результате падения вертолета погибли пилот и помощник пилота.

Вертолет Ми-2, принадлежащий компании «Меридиан-Авиа-Агро», разбился возле села Зайвое. После падения он загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В 6.35 спасатели ликвидировали пожар. К тушению и деблокации погибших привлекли восемь человек и две единицы техники ГСЧС. Больше деталей в ведомстве пока не уточнили.

Ми-2 — советский многоцелевой вертолёт, разработанный в начале 1960-х годов. С тех пор получал множество модификаций. Широко применяется для выполнения различных гражданских и военных задач.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России на Камчатке разбился пассажирский самолет. В авиакатастрофе погибли 28 человек.

Источник: Ракурс


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