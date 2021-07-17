Вертоліт розбився на Миколаївщині, двоє людей загинули. Фото: MERIDIAN-AVIA-AGRO.COM.UA

https://racurs.ua/ua/n157544-vertolit-rozbyvsya-na-mykolayivschyni-dvoie-ludey-zagynuly.html

Ракурс

Авіакатастрофа сьогодні, 17 липня, сталася на Миколаївщині — внаслідок падіння вертольоту загинули пілот та помічник пілота.

Гелікоптер Мі-2, який належить компанії «Меридіан-Авіа-Агро», розбився біля села Зайве. Після падіння він загорівся. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

О 6.35 рятувальники ліквідували пожежу. До гасіння і деблокації загиблих залучили вісім осіб та дві одиниці техніки ДСНС. Більше деталей у відомстві поки не уточнили.

Мі-2 — радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. З того часу отримував безліч модифікацій. Широко застосовується для виконання різноманітних цивільних і військових завдань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії на Камчатці розбився пасажирський літак. В авіакатастрофі загинули 28 осіб.