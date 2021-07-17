Розшифрувати думки паралізованої людини змогли вчені. Фото: Frank Willett et al

https://racurs.ua/ua/n157546-rozshyfruvaty-dumky-paralizovanoyi-ludyny-zmogly-vcheni-video.html

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Наукове відкриття зробили американські вчені — вони створили нейропротез, який здатний зчитувати мозкові хвилі людини та перетворювати їх у речення.

Експеримент провели за участі майже повністю паралізованого 36-річного чоловіка під кодовим ім’ям BRAVO1, який переніс інсульт у 20 років. Про це повідомляє видання Science Alert.

В результаті інсульту стовбура головного мозку BRAVO1 не міг нормально рухати головою і кінцівками, і спілкувався з допомогою лазерного покажчика, прикріпленого до бейсболки.

Протягом декількох місяців дослідники зчитували нейронну активність, поки пацієнт намагався вимовляти такі слова, як «вода», «сім'я» і «добре». Щоб зв’язати патерни нейронної активності з певними словами, дослідники скористалися штучним інтелектом.

В результаті система навчилася декодувати до 18 слів за хвилину з середньою точністю 75%. Вчені ставили чоловіку питання, наприклад, «Як справи?» і «Хочеш води?», а він міг відповідати «Добре» і «Ні, я не хочу пити».

За словами вчених, це перша успішна демонстрація прямого декодування повних слів на основі мозкової активності людини, яка паралізована та не може говорити.

Джерело: Science Alert