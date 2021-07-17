Американка виграла подвійний джекпот, зробивши помилку при покупці білетів. Фото: ato.today

https://racurs.ua/ua/n157549-amerykanka-vygrala-podviynyy-djekpot-zrobyvshy-pomylku-pry-pokupci-biletiv.html

Ракурс

Подвійний джекпот виграла мешканка американського штату Північна Кароліна після помилки при покупці лотерейних білетів.

Сьюзан Грей розповіла, що мала намір купити білети на різні розіграші лотереї Carolina Cash 5, але помилилася і взяла обидва на одну гру. Про це повідомляє The Charlotte Observer.

Жінка грала в місцеву лотерею багато років і завжди вказувала як виграшні цифри дату свого народження. В останньому розіграші удача посміхнулася американці, і її число виграло.

Однак, оскільки вона випадково купила два білети на гру, в якій джекпот ділять два переможці, Грей стала власницею вдвічі більшої суми. Вона виграла понад 305 тис. дол.

Ці цифри я використовую багато років, а те, що я купила два білети — абсолютна випадковість. Я просто в шоці. Мені й зараз не віриться, — каже Грей.

За даними сайту лотереї, її шанс на виграш становив один з 962598.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шалений джекпот національної лотереї зірвав канадець — на ці гроші можна купити власний авіалайнер. Житель провінції Онтаріо виграв 65 млн дол. в мережі лотерей Lotto Max.

Джерело: The Charlotte Observer