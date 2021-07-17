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Ракурс
Візит Зеленського до США у липні не відбудеться – ЗМІ

Візит Зеленського до США у липні не відбудеться — ЗМІ

17 лип 2021, 12:42
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Візит Володимира Зеленського в США відбудеться в серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.

Після спілкування глави ОП Андрія Єрмака з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень. Про це пише ZN.UA із посиланням на власні джерела.

Під час цих погоджень американська сторона викреслила слово «липневий» з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США.

Зараз Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає незадоволення української сторони.

За даними «Європейської правди», однією з ключових проблем перенесення термінів є те, що в разі, якщо Білий дім підтвердить можливість візиту в першій половині-середині серпня, то у цей час Конгрес піде у відпустку. Це зменшує можливості для зустрічей під час візиту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США планує обговорити з американським лідером Джо Байденом широкий спектр двосторонніх відносин.

Джерело: ZN.UA

Джерело: Ракурс


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