На всех пляжах Киева запретили купаться – в чем причина. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n157552-na-vseh-plyajah-kieva-zapretili-kupatsya-v-chem-prichina.html

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В Киеве на всех пляжах вывесили красные флаги и граждане пока что не смогут там купаться. В то же время на берегу можно отдыхать или загорать.

Запрет начал действовать с субботы, 17 июля. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Плесо».

Решение принято с профилактической целью, поскольку в условиях длительной аномальной жары в воде активно размножаются сине-зеленые водоросли, которые потребляют кислород из воды и выделяют токсичные вещества.

В результате уровень растворенного кислорода в воде снижается, а это является предпосылкой для замора рыбы. В таких обстоятельствах санитарное качество воды значительно ухудшается.

Напомним, ранее в Киеве обнаружили кишечную палочку на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин». «Вербный» и «Пуща-Водица».