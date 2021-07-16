Зеленський згадав американських копів на представленні Монастирського в МВС

Зеленський. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n157521-zelenskyy-zgadav-amerykanskyh-kopiv-na-predstavlenni-monastyrskogo-v-mvs.html

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Володимир Зеленський, президент України, представив колективу нового очільника МВС Дениса Монастирського.

Хочу привітати Дениса Анатолійовича з призначенням. В першу чергу вітаю з довірою від парламенту, прем'єр-міністра та президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром і вас підтримали парламентарі, — сказав глава держави на представленні Монастирського.

Зеленський зазначив, що найголовніше, щоб ця довіра і повага «була не як у кіно до американських копів».

Коли діти наші дивляться кіно, то довіряють і дуже підтримують кожного з них попри те, що це казка. А ви несете служіння державі в реальному житті. Я дуже хотів би, щоб наші діти довіряли українській поліції, як американським копам, — сказав президент України.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила кандидатуру нового міністра внутрішніх справ. Наступником Арсена Авакова став Денис Монастирський. Подання на його призначення зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а посаду міністра йому запропонував президент Зеленський.

41-річний Монастирський розуміє, «на яку жертву йде як людина, як особистість, як політик». Про це він повідомив напередодні призначення в Раді. Монастирський — цивільний міністр внутрішніх справ, він ніколи не працював у правоохоронній системі.

Його попередні місця роботи — університет, юридичні фірми, громадський сектор та Рада. До парламенту Монастирський пройшов за списком партії «Слуга народу» (№ 19). У Раді очолював комітет з питань правоохоронної діяльності.